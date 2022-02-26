Стэмкос о матче на открытом воздухе: «Атмосфера будет чумовая. Это будет невероятным опытом для всех нас»

считает, что матч на открытом воздухе будет невероятным опытом.

27 февраля и проведут игру в рамках Stadium Series.

Это будет первый матч под открытым небом в истории «Лайтнинг».

«Это будет невероятным опытом для всех нас, но особенно для тех, кто провел за «Тампу» всю карьеру. У нас ведь еще ни разу не было возможности испытать ничего подобного. Эту возможность мы, считаю, должны были получить еще давно.

Естественно, мы хотим победить, как и соперник. Завтра будет замечательный день, атмосфера будет чумовая. Но не забывайте, что мы, хоть и не играли прежде на улице, за последние несколько лет прошли через множество ситуаций с высоким уровнем давления.

Завтрашний матч к этой категории, пожалуй, не отнесу, но с точки зрения впечатлений он, уверен, будет для нашей команды на самом верху списка, особенно если говорить о регулярных чемпионатах», – сказал капитан «Тампы».