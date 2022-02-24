Кори Перри: «Когда я рос, даже представить не мог, что когда-нибудь забью 400 голов в НХЛ. Волнующий момент»

Кори Перри поделился эмоциями после того, как забил свой 400-й гол в НХЛ.

36-летний форвард «Тампы» отличился в большинстве в игре против «Эдмонтона» (5:3).

«Это волнующий момент, большой личный рубеж. При этом я отдаю должное ребятам, с которыми играл в прошлом и играю сейчас.

Когда я рос, то даже представить не мог, что когда-нибудь забью 400 голов в НХЛ», – сказал нападающий «Тампы».

Перри забил 400-й гол в НХЛ в матче с «Эдмонтоном». В 2005 году он забросил 1-ю шайбу в карьере в ворота «Ойлерс»