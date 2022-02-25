Грицюк о Жамнове: «Очень сдержанный, на лавке никогда не показывал эмоций. Нам это помогало становиться увереннее в себе»

рассказал о работе с тренером Алексеем Жамновым.

– Ты оказался самым молодым игроком, который был привлечен в сборную на Олимпиаду. В чем был получен полезный опыт?

– У нас сложился хороший коллектив. Ребята, тренерский штаб – все взаимодействовали.

Для меня это колоссальный опыт. Все игроки были из , всех знал. Были моменты, когда чуть-чуть потряхивало, но в принципе быстро втянулся.

Находил ту игру, за которую надо было цепляться. Немного не хватило в финале. А так, я доволен выступлением команды и каждым игроком в ней.

– Какое впечатление от Жамнова как от тренера?

– Очень сдержанный, на лавке никогда не показывал эмоций.

Я думаю, нам это помогало становиться увереннее в себе. Показывало, что тренер спокоен, уверен в нас.

– У тебя прорывной сезон, резкий взлет, если наблюдать с предсезонных матчей. Игра на – это еще одна ступенька. Впереди плей-офф – ты уже будешь лидером команды. Как совладать с эмоциями? Потому что каждый сезон ты проживаешь очень ярко.

– Мы выходим и выполняем все одну работу. У кого-то больше задач создать в атаке, у кого-то больше сдержать.

Так получается, что я играю с такими партнерами, которые создают моменты. Получается их реализовывать и надеюсь, что так будет продолжаться.

Как жить с этими эмоциями – я не знаю. Мы выходим и делаем работу, которую делаем всю жизнь. Надеюсь, что буду совладать с эмоциями в плей-офф, – сказал нападающий и сборной России.