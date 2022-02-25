Грицюк о Жамнове: «Очень сдержанный, на лавке никогда не показывал эмоций. Нам это помогало становиться увереннее в себе»

Арсений Грицюк рассказал о работе с тренером Алексеем Жамновым.
– Ты оказался самым молодым игроком, который был привлечен в сборную на Олимпиаду. В чем был получен полезный опыт?
– У нас сложился хороший коллектив. Ребята, тренерский штаб – все взаимодействовали.
Для меня это колоссальный опыт. Все игроки были из КХЛ, всех знал. Были моменты, когда чуть-чуть потряхивало, но в принципе быстро втянулся.
Находил ту игру, за которую надо было цепляться. Немного не хватило в финале. А так, я доволен выступлением команды и каждым игроком в ней.
– Какое впечатление от Жамнова как от тренера?
– Очень сдержанный, на лавке никогда не показывал эмоций.
Я думаю, нам это помогало становиться увереннее в себе. Показывало, что тренер спокоен, уверен в нас.
– У тебя прорывной сезон, резкий взлет, если наблюдать с предсезонных матчей. Игра на Олимпиаде – это еще одна ступенька. Впереди плей-офф – ты уже будешь лидером команды. Как совладать с эмоциями? Потому что каждый сезон ты проживаешь очень ярко.
– Мы выходим и выполняем все одну работу. У кого-то больше задач создать в атаке, у кого-то больше сдержать.
Так получается, что я играю с такими партнерами, которые создают моменты. Получается их реализовывать и надеюсь, что так будет продолжаться.
Как жить с этими эмоциями – я не знаю. Мы выходим и делаем работу, которую делаем всю жизнь. Надеюсь, что буду совладать с эмоциями в плей-офф, – сказал нападающий «Авангарда» и сборной России.