Владимир Плющев: «Страна играет в закрытые системы не только в Пекине, но и в КХЛ. Как следствие – падение интереса к хоккею»

считает, что российскому хоккею нужно менять философию.

– Знаете, года три-четыре назад я подготовил детальный аналитический доклад для нашего хоккейного руководства, к сожалению, многие прогнозы сбылись.

Наши проблемы не только в сборной, но и в клубном хоккее. Поймите, пуляние шайбы по борту и окапывание у своих ворот – все это нынешняя сборная России позаимствовала в , где по такой системе играет большинство клубов лиги.

Страна, которая в прошлом веке диктовала миру хоккейную моду, сегодня играет закрытые системы на 1:0 и 2:1 не только в Пекине, но и в КХЛ.

В лиге, которую волнует все что угодно – хоккей в Эмиратах и Израиле, финансы, но никак не сохранение и развитие своих хоккеистов. Как следствие – падение в стране интереса к хоккею. К такому хоккею...

Посмотрите, мы еще более-менее конкурентны и зрелищны на уровне юниорских и молодежных сборных, дальше – провал.

МХЛ толком не работает, наматывая круги из Риги в Южно-Сахалинск, в КХЛ молодежь практически не растет. Вот сейчас в паре смен блеснул Грицюк – наверное, уже собирает сумки в Америку, но это у нас никого не волнует...

– Что делать?

– Нужно менять всю философию нашего хоккея, в частности возвращать атакующую направленность.

Если говорить о сборной, то серебро Пекина не должно нас обмануть.

Стиль с отсиживанием в обороне и ковырянием у бортов обрекает нас на поражение на чемпионате мира в Хельсинки-2022, где будут игроки из НХЛ и где уровень хоккея уж точно не окажется таким скромным, как в Пекине. Про Милан-2026 я даже не заикаюсь, – заявил заслуженный тренер России.