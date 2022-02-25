Пекка Ринне: «Нэшвилл всегда будет моим домом. Я смог провести здесь столько лет, появилась связь с клубом и городом»

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Пекка Ринне признался, что у него появилась тесная связь с Нэшвиллом. 

Бывший вратарь «Предаторс» высказался о решении клуба вывести его 35-й номер из обращения. 

Финский вратарь стал первым игроком в истории клуба, удостоенным этой чести. 

«Нэшвилл всегда будет моим домом. Я навсегда остаюсь игроком «Нэшвилла».

Это большая честь. Я считаю, что мне очень повезло, потому что в нашей команде было много отличных игроков. Я понимаю, что удача была на моей стороне, и я смог так долго играть здесь, и за это я хочу поблагодарить и Дэвида Пойла.

Он верил в меня, дал мне шанс, я смог провести здесь столько лет. У меня появилась связь с клубом и городом. Поэтому я здесь», – сказал Ринне. 

«Нэшвилл» вывел 35-й номер Ринне из обращения. Финский вратарь – 1-й игрок в истории клуба, удостоенный этой чести

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