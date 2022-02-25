«Нэшвилл» вывел 35-й номер Ринне из обращения. Финский вратарь – 1-й игрок в истории клуба, удостоенный этой чести

«Нэшвилл» вывел из обращения 35-й номер Пекки Ринне.
Церемония прошла перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:1 Б).
Финский голкипер стал первым игроком в истории, чей номер будет выведен «Предаторс» из обращения.
Ринне завершил карьеру в июле прошлого года. В НХЛ он провел 15 сезонов и выступал только за «Нэшвилл».
Всего в лиге голкипер сыграл 683 матча, пропуская в среднем 2,43 шайбы и отражая 91,7% бросков.
На его счету 369 побед в регулярных чемпионатах НХЛ. Он является лидером «Предаторс» по этому показателю.
В сезоне-2017/18 Ринне выиграл «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю сезона НХЛ. Также три раза (2011, 2012, 2015) он входил в тройку голкиперов, получивших больше всего голосов генменеджеров в голосовании за обладателя этой награды.
Помимо этого, Ринне четыре раза участвовал в Матче всех звезд НХЛ (2015, 2016, 2018, 2019). За карьеру в лиге финский вратарь 60 раз сыграл на ноль.
Forever a Nashville Predator, forever our #35 💛 pic.twitter.com/Na1ij2GuyV— Nashville Predators (@PredsNHL) February 25, 2022