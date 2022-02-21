Владимир Крикунов: «КХЛ остановили раньше времени, лишив игроков практики. Теперь отдыхают еще неделю, дело большое сделали – серебро. Кто это придумывает?»

заявил, что второе место России на – это потолок.

– В чем причина низкой результативности нашей сборной?

– А как и кто ее к Олимпиаде готовил? То один тренер, то другой, то третий…

В итоге поставили во главе команды человека, который вообще тренером никогда не работал. Вот и сравнивайте! Финны на ОИ послали своего самого сильного наставника, а мы вообще не тренера.

Ну и кто больше победы заслуживает? Олимпиада – главный турнир четырехлетия. К его началу сборная должна быть уже полностью готова, а мы все чего-то меняли, колбасили…

Взяли еще чемпионат остановили раньше времени. Вся Европа играет, а мы остановили – своих же игроков практики лишили.

И сейчас уже все чемпионаты возобновились. И только у нас в люди обязательно должны отдыхать целую неделю с лишним.

Ведь они такое дело большое сделали – серебро завоевали. Кто это придумывает?

– Как оцените результат сборной России на турнире?

– С учетом того, о чем я выше говорил, второе место – это неплохо. Пожалуй, даже наш потолок. Нам же в плей-офф везло постоянно.

Не только со шведами, где один буллит все решил. Но и с датчанами в четвертьфинале, когда Йенсен верный гол не забил. Сравняй он тогда счет – неизвестно, чем бы все закончилось.

А с другой стороны, перед Жамновым наверняка ставилась задача – быть обязательно первым. У нас иной попросту не бывает. На состав и на соперников при этом никто не смотрит, – заявил бывший главный тренер сборной России.