Сергей Широков: «Йокерит» – хорошая команда, многие стали олимпийскими чемпионами. «Спартак» знает, как выигрывать»

Нападающий рассказал о подготовке к плей-офф.

«Мы все прекрасно знаем, что игра в неравных составах – это 50% успеха. В плей-офф, наверное, больше, потому что все команды будут играть в более закрытый и оборонительный хоккей.

Никто не хочет пропускать шайбы и потом догонять по счету. Большинство и меньшинство – большой ключ к успеху, здорово играет в большинстве, нужно поменьше давать им шансы, поменьше удаляться.

Если сами будем иметь возможности игры в большинстве, нам тренерский штаб подсказал, что может получаться, на что можно обратить внимание, чтобы добиться положительного результата, будем смотреть, работать, надеюсь, что все получится.

«Йокерит» – хорошая команда, на протяжении сезона показывала добротный хоккей. Ребята здорово технически оснащены, потому что многие из них играли в сборной, многие стали олимпийскими чемпионами.

Поэтому тяжелый соперник, тяжелые матчи будут, мы к ним готовимся, тренерский штаб делает все возможное, смотрим видео, разбираем игру.

Мы провели с ними три игры в регулярном чемпионате, в двух победили, знаем, как выигрывать, знаем, за счет чего можем победить, – если будем одним кулаком, все получится», – сказал Широков.