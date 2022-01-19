Андрей Назаров: «Сочи» не видит резона в продолжении регулярного чемпионата КХЛ»

Главный тренер «Сочи» выступил против возобновления регулярного чемпионата КХЛ.

«В сложившейся ситуации мы не видим резона в продолжении регулярного чемпионата . Уже очевидно, что все запланированные календарем матчи провести не удастся. Как не удастся найти тот вариант, который бы устроил все клубы.

В есть утвержденный бюджет, за рамки которого мы выходить не имеем права. Переносы матчей – это дополнительные расходы на перелеты, проживание, тестирование игроков и персонала. Для клуба это миллионы рублей. У нас нет лишних денег, мы привыкли жить по средствам.

Да, я могу понять разочарование болельщиков, которые не смогут увидеть команду и своих любимых игроков. Но, к сожалению, пандемия ломает привычный уклад всей жизни, не только хоккея.

Надеюсь, что эта атака коронавируса на человечество будет последней, и в следующем году мы проведем полноценный регулярный чемпионат и полноценный плей-офф, куда мы обязательно попадем с нашей молодой и амбициозной командой. А в этом году надо сказать регулярному чемпионату «стоп», – заявил Назаров.