Андрей Назаров: «Сочи» не видит резона в продолжении регулярного чемпионата КХЛ»

Теги Андрей Назаров КХЛ календарь Сочи коронавирус Хоккей

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров выступил против возобновления регулярного чемпионата КХЛ.

«В сложившейся ситуации мы не видим резона в продолжении регулярного чемпионата КХЛ. Уже очевидно, что все запланированные календарем матчи провести не удастся. Как не удастся найти тот вариант, который бы устроил все клубы.

В «Сочи» есть утвержденный бюджет, за рамки которого мы выходить не имеем права. Переносы матчей – это дополнительные расходы на перелеты, проживание, тестирование игроков и персонала. Для клуба это миллионы рублей. У нас нет лишних денег, мы привыкли жить по средствам.

Да, я могу понять разочарование болельщиков, которые не смогут увидеть команду и своих любимых игроков. Но, к сожалению, пандемия ломает привычный уклад всей жизни, не только хоккея.

Надеюсь, что эта атака коронавируса на человечество будет последней, и в следующем году мы проведем полноценный регулярный чемпионат и полноценный плей-офф, куда мы обязательно попадем с нашей молодой и амбициозной командой. А в этом году надо сказать регулярному чемпионату «стоп», – заявил Назаров.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные