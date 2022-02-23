«Кому не нравится стиль нынешней сборной России – смотрите футбол. Задача стояла выиграть золото». Максим Кузнецов об Олимпиаде

предложил всем недовольным игрой сборной России по хоккею смотреть футбол.

Экс-защитник «Детройта» высказался об игре сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Матч за золотые медали мне понравился, увидели зрелище, достойное финала. И финны классно забили, и Григоренко. Да еще и наша сборная и большинство реализовала. Вообще, праздник! Ничего почти не получалось в неравных составах почти всю . Словом, вроде разогнались к финишу, выглядели достойно. Но результата нет, а это главное. Хотя в предыдущих матчах не таких убедительных был результат. Такой вот парадокс.

– Можно ли считать серебро для этой сборной хорошим результатом?

– Думаю, да. Понятно, что задача стояла выиграть золото. Но в финал попали – уже здорово. Игра забывается, а результат остается. Это аксиома. Кому не нравится стиль нынешней российской сборной – смотрите футбол (смеется).

Единственное, конечно, с турнирной сеткой для нас все очень удачно сложилось. Не было каких-то серьезных соперников до полуфинала. Повезло, чего уж скрывать. Хотя сейчас все в хоккей умеют играть. Та же Дания – крепкая, хорошая команда.

– , комментировавший финальный матч, закончил репортаж словами, хочется, мол, поблагодарить ребят, которые отработали этот турнир. Не отыграли, а отработали.

– Правильно сказал. Я ему напишу, что и он отработал хорошо в комментаторской кабине. Даже лучше, чем хоккеисты (смеется). На самом деле, Игорь прав. Команда отработала. Причем все четыре тройки.

Так нужно, чтобы добиться результата, если не можешь переиграть соперника. Обычно в команде кто-то играет, а кто-то исполняет черновую работу. А тут все конкретно отрабатывали: вперед, назад, по системе, – сказал Кузнецов.