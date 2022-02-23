Ротенберг о СКА: «Провели серьезные сборы. Вся работа идет, чтобы вывести команду на пик к плей-офф»

рассказал о подготовке к плей-офф.

– Мы готовимся к плей-офф последний месяц. Провели серьезные сборы. Идем от матча к матчу. В среду проведем собрание, дальше у нас еще [товарищеская] игра, потом еще одна… Вся работа идет, чтобы вывести команду на пик к плей-офф.

– Когда планируете выпустить на лед хоккеистов, вернувшихся из Пекина?

– Мы планируем уже в следующем матче задействовать игроков. Не всех, будем обсуждать. Надо дать время на восстановление. Были очень тяжелые Олимпийские игры. Мы помним этот опыт в 2018 году, когда игроки, тренерский штаб и персонал вернулись с Олимпиады.

Нужно дать восстановиться всем игрокам. Мы плавно введем хоккеистов. Думаю, что 26-го числа против «Торпедо» все игроки, вернувшиеся с Олимпиады, уже будут играть, – сказал главный тренер клуба.