Линдхольм из «Калгари», Экблад из «Флориды» и Эттинджер из «Далласа» – звезды недели в НХЛ

назвала Линдхольма, Экблада и Эттинджера звездами игровой недели.

Первая звезда – форвард , набравший 8 (4+4) очков в 3 матчах на неделе. Всего в сезоне у 27-летнего шведа 49 (23+26) очков при полезности «+39».

Вторая звезда – защитник «Флориды» с 6 (3+3) очками и полезностью «+6» в 3 играх на неделе. Первый номер драфта-2014 имеет в активе 47 (13+34) очков в 49 матчах при полезности «+35» и среднем времени 25:13.

Третья звезда – вратарь . На неделе он одержал 2 победы в 3 матчах, отразив 104 броска из 107 (97,2% при коэффициенте надежности 0,98). С его статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь.