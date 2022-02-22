Линдхольм из «Калгари», Экблад из «Флориды» и Эттинджер из «Далласа» – звезды недели в НХЛ

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НХЛ назвала Линдхольма, Экблада и Эттинджера звездами игровой недели. 

Первая звезда – форвард «Калгари» Элиас Линдхольм, набравший 8 (4+4) очков в 3 матчах на неделе. Всего в сезоне у 27-летнего шведа 49 (23+26) очков при полезности «+39». 

Вторая звезда – защитник «Флориды» Аарон Экблад с 6 (3+3) очками и полезностью «+6» в 3 играх на неделе. Первый номер драфта-2014 имеет в активе 47 (13+34) очков в 49 матчах при полезности «+35» и среднем времени 25:13. 

Третья звезда – вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер. На неделе он одержал 2 победы в 3 матчах, отразив 104 броска из 107 (97,2% при коэффициенте надежности 0,98). С его статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь

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