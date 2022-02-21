Петр Воробьев: «Сильный чемпионат – сильная сборная. У нас чемпионат не самый сильный»

заявил, что для удачного выступления сборной России нужно развивать чемпионат КХЛ.

– Борис Петрович Михайлов ругается: где форварды?

– Да, к сожалению, так и есть. Три броска за весь третий период – это и укор форвардам.

– Получается, игроки этой сборной только и умели бросаться под шайбу. И больше ничего?

– Ну так тоже нельзя сказать. Это не самые плохие качества. На них, во всяком случае, можно строить серьезную подготовку команды. Другого не хватило.

– Чего?

– Мы каждый год теряем игроков. Не только мы, правда. Финляндия и другие страны не теряют. Оттуда ребята уезжают в НХЛ.

Но они и воспроизводят игроков. Это с одной стороны. А с другой, у них на этой , как заметили эксперты, самому молодому игроку сборной было 25 лет.

Так что ребята прошли огонь, воду, медные трубы. А потом не забывайте, что у них немало хоккеистов играют в нашей лиге. Они увозят отсюда опыт, увозят деньги, и это печально, конечно.

Наших ребят я бы не сказал что берут в Европу. А в уезжает элита. Из года в год самые лучшие. Плохих туда не берут. Утечка в этом смысле серьезная.

– Россия не разучилась готовить мастеров в хоккее? В футболе, говорят, разучилась.

– С этим не поспоришь. Таланты есть. Но любой мастер – это 90 процентов труда. Инфраструктура в нашем хоккее сейчас сумасшедшая, я скажу.

Молодежные две лиги, высшая. Все прекрасно в этом смысле. Но, знаете, наверное, нужно времени побольше. Хоккеистов способных, как я вижу, очень много.

Серьезная проблема – доведение их до уровня КХЛ и так далее. Ребята есть. Им надо доверять, их надо дополнительно тренировать.

– Сезон КХЛ ради Олимпиады остановили. А выиграть золото это не помогло.

– Я согласен с мнением, что сильный чемпионат – сильная сборная. У нас чемпионат не самый сильный. Теряем игроков, замены им нет.

Говорят, надо было больше взять креативных ребят на Олимпиаду – того же Кузьменко, еще кого-то. Но их не так много на самом деле, тех, по поводу кого можно спорить, – заявил заслуженный тренер России.

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти