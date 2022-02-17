Беруби о Тарасенко: «Выглядит блестяще, его трудно остановить в такой форме. Он не забывает отрабатывать назад, видел его быстрее всех катившего к своим воротам»

Главный тренер высказался о действиях нападающего после матча с «Оттавой» (5:2).

«Когда Тарасенко в такой форме, его трудно остановить.

Он очень сильный, крепко стоит на ногах и у него не отобрать шайбу. Его бросок в полном порядке, и вдобавок он постоянно ищет возможность его нанести.

При этом не забывает отрабатывать назад. Несколько раз, когда мы теряли шайбу, я видел именно Тарасенко быстрее всех катившего к своим воротам и работавшего в бэкчеке.

Он выглядит блестяще», – сказал Беруби.

Тарасенко набрал 2+1 в матче с «Оттавой» и стал 1-й звездой. У него 44 очка в 43 играх