Жамнов о том, что мешало Шипачеву: «Следующий вопрос. Может, иной характер игры помешал»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Вадим Шипачев Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Алексей Жамнов высказался о капитане сборной России Вадиме Шипачеве.

В воскресенье Россия уступила Финляндии (1:2) в финале Олимпиады.

– Что мешало Шипачеву?

– Следующий вопрос (смеется). Ну что ему мешало? Может быть, иной характер игры как раз и помешал.

Вадим был капитаном и на лавке, и в раздевалке. Но я еще раз говорю, переходить на личности я не буду, у нас была команда, – сказал главный тренер сборной России.

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти

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