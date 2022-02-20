Александр Тихонов: «Хоккей — партийный вид спорта, его так называли всю жизнь. Все, что угодно можно проиграть, но не хоккей»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о поражении сборной России по хоккею в финале Олимпиады-2022. 

«Хоккей — партийный вид спорта, его так называли всю жизнь. Все, что угодно можно проиграть, но не хоккей. С такими-то традициями

Я немного наблюдал за Жамновым, все было у него как-то без эмоций. Руки в карманах и жвачка. Нет того шарма тарасовского, понимаете?

Это ведь многого стоит, когда тренер заряжен! Это мое впечатление.

Конечно, разочарование страшное. Очень обидно», — заявил Тихонов. 

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто говорили, что главное – результат, и обещали победу, должны уйти

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