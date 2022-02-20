Ковальчук о сборной России: «Спасибо пацанам. Не люблю серебро, но это начало чего-то большого. Пацаны видят изменения»

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Илья Ковальчук видит у сборной России потенциал для роста.

В воскресенье российская команда проиграла Финляндии (1:2) в финале Олимпиады
 
«Смешанные чувства, хотелось победить. Спасибо пацанам, потому что непростые были условия подготовки, кто-то болел, кто-то позже приехал. Но все трудились по совести, бились, ложились под шайбу. Им спасибо.

Не люблю серебро, но это начало чего-то большого для нашей сборной. Пацаны теперь будут понимать требования, они видят изменения, видят, что к ним относятся как к профессионалам», – сказал менеджер сборной России.

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