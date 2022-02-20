Нестеров о том, что россияне выходят на матч, как на войну: «Разный с иностранцами менталитет. Мы настроены только на победу и этим сковываем себя»

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Никита Нестеров рассказал, что сковывает хоккеистов сборной России, уступившей в финале Олимпиады.

Защитник национальной команды ответил на вопросы против поражения от команды Финляндии (1:2).

– Все закономерно в этом матче?

– Трудно сказать. Если проиграли, значит закономерно. Две ошибки, два гола.

– Тебе не кажется, что сборная бледно провела этот турнир?

– Я не считаю, что мы бледно провели турнир, а достойно выступили. Второе место – тоже хороший результат. Хотелось больше, но сегодня финны были сильнее.

– Почему с бросками не получилось?

– Финны хорошо играли в обороне. Не давали пространства нашим нападающим.

– Тебе не кажется, что наши спортсмены выходят на игру, как на войну, а иностранцы – просто кайфовать и круто играть в хоккей?

– Такие моменты в жизни не часто случаются. Надо наслаждаться моментом.

У нас разный менталитет. Мы настроены только на победу и этим сковываем себя.

– Как вы себя настраивали на игру? Что тренеры говорили?

– Получайте удовольствие и наслаждайтесь игрой. Думаю, все получили классный опыт, – заявил Нестеров.

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