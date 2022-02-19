Во сколько матч Россия – Финляндия, финал Олимпиады-2022, 20 февраля, игра за золотые медали олимпийского хоккейного турнира в Пекине

Теги Сборная России по хоккею Сборная Финляндии по хоккею телевидение Первый канал Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Хоккей

В воскресенье, 20 февраля, мужская сборная России по хоккею проведет решающую игру олимпийского турнира — ей предстоит встретиться с Финляндией в матче за золотые медали Пекина-2022.

В прямом эфире его будут транслировать:

Напомним, сборная России – действующий олимпийский чемпион: в финале Пхенчхана-2018 команда в овертайме обыграла сборную Германии — 4:3.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные