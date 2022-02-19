Во сколько матч Россия – Финляндия, финал Олимпиады-2022, 20 февраля, игра за золотые медали олимпийского хоккейного турнира в Пекине

В воскресенье, 20 февраля, мужская сборная России по хоккею проведет решающую игру олимпийского турнира — ей предстоит встретиться с Финляндией в матче за золотые медали Пекина-2022.
В прямом эфире его будут транслировать:
- Первый канал, а также трансляция доступна на сайте 1tv.ru.
- Начало игры – 07:10 мск.
- Текстовый онлайн встречи будет доступен на Sports.ru.
Напомним, сборная России – действующий олимпийский чемпион: в финале Пхенчхана-2018 команда в овертайме обыграла сборную Германии — 4:3.