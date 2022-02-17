Тардиф про НХЛ на Олимпиаде: «Сказал Беттмэну, что всегда одно и то же. Говорят и не приезжают»

Глава ИИХФ Люк Тардиф рассказал про общение с руководством НХЛ по поводу Олимпиады-2022.

«Когда мы с Беттмэном и Дэйли впервые встретились, я сказал: «Не хочу говорить об Олимпийских играх, потому что всегда одно и то же. Вы говорите, а потом не приезжаете». Но мы были готовы привезти хоккей в Китай. Баскетбол это сделал, потому что у них была китайская звезда. Для нас ОИ – первый шаг.

НХЛ не приехала, но у нас впервые было соглашение. МОК включился так, как никогда не включался. Когда НХЛ отменила около 100 матчей к Рождеству, мы уже понимали, что будет тяжело. Но соглашение все еще существовало, поэтому я был оптимистичен.

Вчера мы созванивались с ними, они следят за турниром. Встретимся с НХЛ в марте по другой теме, но решили проводить больше встреч. тоже присоединится. Так мы хотим координировать расписание, такие отношения я хочу построить с НХЛ. Думаю, НХЛ к этому открыта», – сказал президент ИИХФ.