В Омске к МЧМ-2023 может появиться «умная» праздничная иллюминация

В Омске к молодежному чемпионату мира может появиться «умная» праздничная иллюминация.

В областном правительстве состоялась встреча губернатора Александра Буркова и президента «ЭР-Телеком Холдинг» Андрея Кузяева.

Они обсуждали запуск IT-технопарка в Омске, а также ряд проектов, направленных на улучшение городской среды.

Главе региона презентовали «умную» праздничную иллюминацию.

«С учетом уже имеющегося большого опыта по внедрению энергоэффективного городского освещения «Эр-Телеком Холдинг» сможет на конкурсной основе претендовать на участие в организации украшения Омска в период проведения первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет.

Губернатор поручил администрации города Омска разработать и оперативно представить адресную программу для размещения праздничной иллюминации», – сообщили в правительстве региона.