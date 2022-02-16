Алексей Кудашов: «Была возможность поехать на стажировку к Куперу в «Тампу». Возникли проблемы с визой»

Главный тренер рассказал о том, как не сложилась поездка на стажировку к тренеру Джону Куперу.

– Распространена точка зрения, что российская тренерская школа сильно уступает заокеанской и те же Олимпиады в Ванкувере и Сочи мы проиграли именно из-за этого – в частности, невнимания к деталям. Согласны?

– Так всегда – после любой победы никто ничего не замечает, после поражения сразу начинают копаться и искать причины. Конечно, если проиграли, значит, что-то было сделано не так.

А насчет невнимания к деталям – не сказал бы. Общаюсь с огромным количеством наших тренеров, работающих в . Наоборот, это очень детальные специалисты, иногда даже чересчур!

Кропотливые люди, они очень много трудятся и анализируют вообще все, что анализу поддается, и пытаются донести это до команды.

Знают науку, физиологию, биомеханику, биохимию, психологию – и это помимо чисто хоккейных знаний! Так что тренерская школа растет.

Мы бы хотели и дальше развиваться. Любой из тренеров хотел бы больше общения между школами.

Все без исключения с удовольствием поехали бы обменяться опытом с тренерами из . Со специалистами из Европы общаемся много, а вот заокеанскую кухню хотелось бы узнать поглубже.

– Реально это организовать? В какой клуб на стажировку хотели бы съездить?

– Когда меня уволили из «Локомотива», была возможность поехать в «Тампу» к Джону Куперу. К сожалению, возникли проблемы с визой.

А сейчас они только усугубились. Сейчас получить американскую визу еще сложнее, – сказал Кудашов.