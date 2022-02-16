Лавиолетт – 10-й тренер в истории НХЛ, одержавший 700 побед

Победа «Вашингтона» над «Нэшвиллом» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ стала для главного тренера столичной команды Питера Лавиолетта 700-й в лиге.
Он стал 10-м тренером в истории лиги, достигшим такой отметки за карьеру.
Выше идут рекордсмен Скотти Боумэн (1244), Джоэл Кенневилл (969), Барри Троц («Айлендерс», 894, продолжает карьеру), Кен Хичкок (849), Эл Арбур (782), Пол Морис (775), Линди Рафф («Нью-Джерси», 772, продолжает карьеру), Ален Виньо (722).
Столько же побед (700) у Майка Бэбкока.
Лавиолетт ранее работал с «Айлендерс», «Каролиной» (выиграл Кубок Стэнли в 2006 году), «Филадельфией» (дошел до финала Кубка Стэнли в 2010 году) и «Нэшвиллом» (дошел до финала Кубка Стэнли в 2017 году).