Лавиолетт – 10-й тренер в истории НХЛ, одержавший 700 побед

Победа над «Нэшвиллом» (4:1) в регулярном чемпионате стала для главного тренера столичной команды Питера Лавиолетта 700-й в лиге.

Он стал 10-м тренером в истории лиги, достигшим такой отметки за карьеру.

Выше идут рекордсмен (1244), Джоэл Кенневилл (969), («Айлендерс», 894, продолжает карьеру), Кен Хичкок (849), Эл Арбур (782), Пол Морис (775), Линди Рафф («Нью-Джерси», 772, продолжает карьеру), Ален Виньо (722).

Столько же побед (700) у .

Лавиолетт ранее работал с «Айлендерс», «Каролиной» (выиграл Кубок Стэнли в 2006 году), «Филадельфией» (дошел до финала Кубка Стэнли в 2010 году) и «Нэшвиллом» (дошел до финала Кубка Стэнли в 2017 году).