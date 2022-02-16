Овечкин о дубле «Нэшвиллу»: «Был трудный период, не получалось забить. Приятно прервать эту серию и вернуться в ритм»

Капитан прокомментировал свой дубль в матче регулярного чемпионата с (4:1).

Россиянин забросил 30-ю и 31-ю шайбы в сезоне, прервав безголевую серию из 6 игр.

«Я просто делаю свою работу. Да, в последнее время у меня не получалось забить. И для меня это был трудный период, вратари справлялись с моими бросками. Так что приятно прервать серию и вернуться в ритм.

Здорово, что в последних двух встречах нам удалось забить в большинстве. Психологически для нас это было очень важно, потому что мы постоянно создаем моменты, но не всегда их реализуем. Так что я надеюсь, что сейчас нам постепенно удается менять ситуацию в лучшую сторону.

Сегодня у нас и во втором периоде было несколько моментов, чтобы забить в большинстве. Когда при реализации лишнего мы действуем подобным образом, то есть уверенно контролируем и быстро двигаем шайбу, то вообще не имеет значения, кто забьет: я или кто-то другой», – сказал Овечкин.

Овечкина наконец-то прорвало: дубль в игре с «Нэшвиллом». До Ягра – всего 5 шайб