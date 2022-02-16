Тренер сборной Китая: «Занимаем 32-е место в рейтинге, но шли лицом к лицу с Германией. Единственный способ расти – играть с лучшими»

Главный тренер Айван Занатта дал комментарий по итогам выступления команды на Олимпиаде-2022.

Китайская сборная завершила игру на турнире после поражения от Канады (2:7).

«Нужно продолжать двигаться в этом направлении. Была заложена определенная база, нужно продолжать идти вперед.

Единственный способ расти для китайцев – это играть вместе с лучшими хоккеистами.

Дело не в тренерах, а в том, против кого ты играешь, и именно это делает тебя лучше.

Это был невероятный опыт. Мы занимаем 32-е место в рейтинге, но шли лицом к лицу против Германии, затем шли лицом к лицу с Канадой в течение одного периода, а в другом матче с ними же – в течение двух периодов.

Это дает понять, что все осуществимо, если создать правильную химию – это игроки и персонал. И это у нас было», – сказал Занатта.

Сборная Китая вылетела с Олимпиады, проиграв все 4 матча с общим счетом 4:23