Артем Дуда: «К СКА всегда относился как к команде с неограниченными ресурсами. Но «Динамо» проигрывали унизительно»

Защитник «Красной Армии» Артем Дуда рассказал высказался касательно значения матчей против команд системы СКА.
– Если в мире существует гонка вооружений, то в российском хоккее существует гонка школ, а именно школ СКА и ЦСКА. Каждое дерби в КХЛ, МХЛ, ВХЛ – это принципиальный матч. Какое значение имеет для тебя матч против клубов системы СКА?
– К СКА я всегда относился как к команде, у которой много денег, неограниченное количество ресурсов.
У меня в памяти очень хорошо отложился момент, когда я играл за «Динамо». Тогда главная команда играла в плей-офф КХЛ против СКА.
В составе команды из Питера выступало много звезд, были неограниченные ресурсы, но они проигрывали «Динамо» крупно и унизительно.
После этого я понял, что такое настоящая хоккейная семья и как сильно это влияет на результат
– Другой важный соперник для ЦСКА – «Спартак». Какое значение имеют для тебя матчи против них?
– Это исторический соперник ЦСКА.
По эмоциям матчи против «Спартака» – одни из лучших в сезоне, потому что, во-первых, приходит намного больше болельщиков, во-вторых, присутствует дух дерби.
– Если сравнивать матчи в молодежке против команд системы СКА и «Спартака», какое противостояние для тебя стоит на первом месте?
– Противостояние со СКА. Это два армейских клуба и их противостояние можно сравнить с противостоянием BMW и Mercedes.
– Видишь ли ты себя в другом клубе КХЛ, кроме ЦСКА?
– В хоккее может произойти что угодно, а я только в начале карьерного пути, так что не могу ни от чего зарекаться, – сказал Дуда.