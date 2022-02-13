17-летний словак Слафковски возглавил гонку снайперов на Олимпиаде-2022. У форварда 4 шайбы в 3 матчах

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Форвард сборной Словакии Юрай Слафковски забросил шайбу в матче группового этапа Олимпиады-2022 с Латвией (5:2). 

На счету 17-летнего словака стало 4 шайбы в 3 играх на турнире.

Он возглавил снайперскую гонку, в которой опережает Шона Фаррелла (США), Сакари Маннинена (Финляндия) и Лукаса Валльмарка (Швеция), у которых по 3 гола. 

Слафковски выступает в чемпионате Финляндии за «ТПС». В нынешнем сезоне он набрал 4 (1+3) балла в 21 игре в составе клуба. В его активе также 18 (6+12) очков в 11 матчах за молодежную команду.

Словак будет доступен для драфта НХЛ-2022. Эксперты предполагают, что он может быть выбран как минимум в топ-5 первого раунда. 

17-летний Юрай Слафковски забросил все три шайбы словаков на Олимпиаде. Скоро уедет в НХЛ

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