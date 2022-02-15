В честь 50-летия Ягра в Чехии выпустили памятную коллекционную банкноту

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В Чехии выпустили памятную банкноту в честь 50-летия Яромира Ягра, которое отмечается сегодня. 
 
«В общей сложности будет выпущено четыре тиража по 2,5 тысячи экземпляров памятной банкноты, которая не будет использоваться в качестве платежного средства», – пояснил представитель типографии госбумаг Томаш Гебелка.  

Стоимость одного экземпляра составляет 2 490 крон (около 115 долларов).
 
На одной стороне банкноты изображен Ягр со своим номером 68 на шлеме, на другой – переполненная Староместская площадь в Праге, куда после победы на Олимпиаде в Нагано в 1998 году приехали хоккеисты сборной Чехии.

Второй бомбардир в истории НХЛ (1921 очко в 1733 матчах) продолжает карьеру хоккеиста.

Сейчас он выступает за свой родной клуб «Кладно», которым сам и владеет. В этом сезоне чешской экстралиги на счету Ягра 19 (8+11) очков в 35 матчах. 

Фото: 50jagr.cz

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