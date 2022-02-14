Маркстрем из «Калгари», Лайне из «Коламбуса» и Хишир из «Нью-Джерси» стали звездами недели в НХЛ

объявила фамилии трех звезд очередной недели регулярного чемпионата.

Первое место досталось вратарю Якобу Маркстрему. 32-летний швед отразил 93 из 97 бросков в течение трех матчей – против «Вегаса» (6:0), «Торонто» (5:2) и «Айлендерс» (5:2). Его показатели можно изучить тут.

Второй звездой недели стал форвард , набравший 6 (3+3) очков за три матча – против «Вашингтона» (5:4), «Баффало» (4:3 ОТ) и «Монреаля» (2:1). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Третью позицию занял нападающий Нико Хишир, у которого 6 (5+1) очков в четырех встречах – против «Оттавы» (1:4), «Монреаля» (7:1), «Сент-Луиса» (7:4) и «Питтсбурга» (2:4). Детальнее посмотреть его статистику можно здесь.