Овечкин вышел на 24-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве, опередив Оутса

Нападающий набрал один балл за результативность в матче чемпионата против «Оттавы» (1:4).

Во втором периоде россиянин в большинстве поучаствовал в голевой атаке, которую завершил Никлас Бэкстрем.

Овечкин набрал 514 (276+238) очков при игре в большинстве и поднялся на 24-е место в истории лиги по этому показателю, опередив Адама Оутса (513).

23-е место занимает – 536 очков в большинстве.

Лидером в данном компоненте является – 890 результативных баллов.