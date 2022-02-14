Овечкин вышел на 24-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве, опередив Оутса

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал один балл за результативность в матче чемпионата НХЛ против «Оттавы» (1:4).
Во втором периоде россиянин в большинстве поучаствовал в голевой атаке, которую завершил Никлас Бэкстрем.
Овечкин набрал 514 (276+238) очков при игре в большинстве и поднялся на 24-е место в истории лиги по этому показателю, опередив Адама Оутса (513).
23-е место занимает Бретт Халл – 536 очков в большинстве.
Лидером в данном компоненте является Уэйн Гретцки – 890 результативных баллов.