Овечкин о Лавиолетте: «Он всегда предельно честен с игроками, что сильно подкупает. Любит хоккей и хочет чемпионства»

Капитан поделился мнением о главном тренере команды .

Сейчас у него 699 побед в качестве главного тренера в . Следующий выигранный матч станет для специалиста 700-м в карьере.

«Мы будем очень рады за него, когда он достигнет этой отметки. У него действительно отличная и долгая тренерская карьера, по ходу которой он смог добраться до чемпионства (с «Каролиной» в 2006 году – прим. Sports.ru). Он знает, как побеждать. Он любит эту игру, и мы обязательно порадуемся за него.

Что особенного в Лавиолетте? На мой взгляд, в принципе все тренеры разные. Каждый из них – это уникальный человек, у которого существует своя система. Но если говорить конкретно про Питера, то он всегда предельно честен с игроками, что сильно подкупает. Он вызывает доверие.

Но самое главное – он любит хоккей, хочет побеждать и хочет чемпионства. А еще он отличный человек», – сказал Овечкин.