Шохина о женском хоккее в России: «Он развивается слишком маленькими шажками. Нам нужно больше внимания, турниров»

Форвард женской сборной России Анна Шохина высказалась о ситуации с женским хоккеем в стране после поражения от Швейцарии (2:4) в 1/4 финала на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«У нас все делают слишком маленькими шажками для развития женского хоккея. Я хотела бы видеть больше условий для прогресса. Нам нужно больше турниров, особенно международных.

Если вы знаете ситуацию, то у нас в России в олимпийский сезон не смогли удержать команду «Ледяные Крылья» (ярославский клуб в январе 2022 года снялся с розыгрыша Женской хоккейной лиги из-за финансовых трудностей – прим. Sports.ru). О каком развитии женского хоккея в стране можно говорить тогда? Нам нужно больше внимания, турниров.

Мы должны были сыграть в декабре с американками, но почему-то не получилось. Такое происходило несколько раз на сборах. Я не играла на международном уровне примерно год. Сложно без опыта и практики что-то доказывать на в таких условиях», – сказала Шохина.