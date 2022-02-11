Олимпиада-2022. Россия против Дании, Швейцария сыграет с Чехией, Латвия – с Финляндией

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В Пекине продолжается мужской олимпийский хоккейный турнир.

Сборная России встретится со сборной Дании, сборная Чехии сыграет против сборной Швейцарии.

Пекин-2022

Олимпийский хоккейный турнир

Групповой этап

Группа В

Дания – Россия
Дата проведения
11 февраля, 07.10, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео

 

Чехия – Швейцария
Дата проведения
11 февраля, 11.40, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео

Положение команд: Россия – 3 (1), Дания – 3 (1), Чехия – 0 (1), Швейцария – 0 (1). В плей-офф выходят все команды.

Группа C

Швеция – Словакия
Дата проведения
11 февраля, 11.40, «Cadillac Arena»
Онлайн матча Видео

 

Латвия – Финляндия
Дата проведения
11 февраля, 16.10, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео

Положение команд: Швеция – 3 (1), Финляндия – 3 (1), Словакия – 0 (1), Латвия – 0 (1). В плей-офф выходят все команды.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Олимпиады

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