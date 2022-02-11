Олимпиада-2022. Россия против Дании, Швейцария сыграет с Чехией, Латвия – с Финляндией

В Пекине продолжается мужской олимпийский хоккейный турнир.
Сборная России встретится со сборной Дании, сборная Чехии сыграет против сборной Швейцарии.
Пекин-2022
Олимпийский хоккейный турнир
Групповой этап
Группа В
- Дата проведения
- 11 февраля, 07.10, «National Indoor Stadium»
- Дата проведения
- 11 февраля, 11.40, «National Indoor Stadium»
Положение команд: Россия – 3 (1), Дания – 3 (1), Чехия – 0 (1), Швейцария – 0 (1). В плей-офф выходят все команды.
Группа C
- Дата проведения
- 11 февраля, 11.40, «Cadillac Arena»
- Дата проведения
- 11 февраля, 16.10, «National Indoor Stadium»
Положение команд: Швеция – 3 (1), Финляндия – 3 (1), Словакия – 0 (1), Латвия – 0 (1). В плей-офф выходят все команды.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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