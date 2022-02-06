Кузьменко покидает расположение сборной России из-за микротравмы. Сегодня он тренировался с запасными

Теги СКА Сборная России по хоккею травмы Илья Ковальчук Первый канал КХЛ Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Андрей Кузьменко Хоккей

Форвард СКА Андрей Кузьменко покидает расположение сборной России и не сыграет на Олимпиаде-2022, сообщил в эфире Первого канала менеджер национальной команды Илья Ковальчук.

«Не очень хорошая новость – из-за микротравмы Кузьменко покидает расположение сборной России», – сказал Ковальчук.

Стоит отметить, что сегодня Кузьменко участвовал в тренировке запасных, где, помимо Андрея, было еще 5 игроков. 

Первый матч на групповом этапе Олимпийских игр мужская сборная России проведет против команды Швейцарии 9 февраля.

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