Сборная России по хоккею не хочет лететь в Пекин одним рейсом с командами по другим видам спорта из-за ковида и требует отдельный самолет («СЭ»)

Мужская хоккейная сборная России отказывается лететь на Олимпиаду-2022 в Пекин вместе с командами по остальным видам спорта и требует отдельный самолет из-за опасений по поводу коронавируса.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», предполагалось, что в Китай одним рейсом с хоккеистами отправятся сборные по лыжному двоеборью, сноуборду, горным лыжам, а также отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.

Так же планировалось, что данным самолетом полетит и глава ОКР Станислав Поздняков.

Однако сборная России по хоккею – вместе с тренерами и персоналом набирается 78 пассажиров – потребовала предоставить отдельный борт.

Окончательное решение еще не принято – это связано в том числе с финансовыми вопросами. Тем не менее представители остальных команд уже предупреждены, что вылет в Пекин состоится не в 21:00 по московскому времени, как было запланировано, а на два часа раньше.

Скорее всего, это вызвано необходимостью освободить самолет, который вылетит в 21:00, только для мужской хоккейной сборной.

Команда в последнее время готовилась к , находясь на изоляции в Новогорске.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.