Хайман о флагах со свастикой на протестах в Оттаве: «Тревожно видеть, что антисемитизм набирает обороты»

Нападающий высказался касательно акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированной дальнобойщиками в Оттаве.

На протестах были замечены люди с флагами, на которых была изображена свастика.

«Тревожно и обескураживающе видеть, что антисемитизм, к сожалению, набирает обороты, что в наше время безумие.

Видеть это, быть евреем и гордиться своим наследием... Пару дней назад был День памяти жертв Холокоста – как раз в это время появилась свастика.

Надеюсь, я смогу донести до людей, что такие вещи – это не нормально. Было просто неприятно это видеть.

Еврейская община, темнокожая община, мусульманская община, меньшинства – легко нацеливаться на людей, которые в чем-то отличаются», – сказал Хайман.