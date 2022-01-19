Драйзайтль разозлился на просьбу журналиста объяснить неудачи «Эдмонтона»: «Вы же все знаете и сами в состоянии ответить»

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль негативно отреагировал на попытки журналиста Джима Мэтисона узнать мнение немца о неудачах команды в текущем сезоне.
– Как вы думаете, что сейчас является главной причиной поражений? Есть ли что-то одно, о чем вы говорите: «Мы должны стать лучше в этом аспекте»?
– Мы должны стать лучше во всем.
– Не хотели бы вы более развернуто сформулировать?
– Нет. Вы и сами в состоянии. Вы же все знаете.
– Почему вы так злитесь, Леон? Почему вы так злитесь?
– Я не злюсь, просто отвечаю.
– Да, злитесь, какой вопрос я бы ни задал.
– Я дал вам ответ.
– Не очень хороший, – отметил Мэтисон.
«Эдмонтон» потерпел пять поражений подряд и после 35 матчей занимает в Западной конференции 12-е место, набрав 38 очков. 21 января команда встретится с «Флоридой».