Матвей Мичков: «Еще рано ехать в Америку. В СКА очень хорошие условия, примерно как в лучших командах НХЛ»

Форвард СКА Матвей Мичков высказался о продолжении карьеры в Северной Америке.

17-летний игрок будет доступен для драфта в 2023 году. Контракт со СКА действует до 2026 года.

«Еще рано ехать в Америку. Надо здесь окрепнуть, состояться как игрок, набраться опыта, поиграть в .

В СКА очень хорошие условия, примерно как в лучших командах НХЛ. Сделано все, чтобы игрок развивался – бросковые зоны, пластиковый лед и так далее. Тут заинтересованы в том, чтобы ты развивался как игрок и как личность. Всему учат, даже как давать интервью.

На данный момент мне больше нравится играть в России, мне здесь комфортней. Во-первых, я тут с семьей, для меня это немаловажный фактор. Во-вторых, я не знаю английский, сейчас учу его.

До Америки еще есть время, я подписал такой контракт со СКА, чтобы подготовиться к игре в Северной Америке. Пока что в России меня все устраивает, а СКА дает мне все необходимое для развития», – сказал Мичков.