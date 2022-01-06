Матч «Барыс» – «Ак Барс» перенесен в Россию из-за ситуации в Казахстане

КХЛ на официальном сайте объявила о переносе матча – из Казахстана в Россию.

«В связи с нестабильной обстановкой в Казахстане лига приняла решение о том, что матч №590 «Барыс» – «Ак Барс» 17 января 2022 года состоится на территории Российской Федерации и рассматривает вариант проведения матча в Казани.

Все вопросы находятся в стадии обсуждения с заинтересованными сторонами, о принятых решениях лига сообщит дополнительно», – говорится на сайте КХЛ.

Напомним, 5 января игра «Металлурга» с «Барысом» состоялась без зрителей в связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения.

В Казахстане проходят массовые протесты, спровоцированные резким повышением цен на газ. Со временем социально-экономические требования демонстрантов переросли в политические. В стране был введен режим чрезвычайного положения.

В Казахстане ЧП из-за массовых протестов: матч КХЛ без зрителей, офисы клубов закрыты