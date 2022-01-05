Тютин о Ротенберге и СКА: «Я не удивлен, учитывая его манию величия. У него в планах управлять всем, это не последняя должность»

Бывший защитник сборной России и клубов НХЛ Федор Тютин поделился мнением о назначении главным тренером СКА.

«Я не удивлен назначению Ротенберга в СКА, учитывая манию величия этого человека. К этому все шло, и, думаю, это не последняя его должность: есть попрестижней. У него в планах управлять всем, как я это вижу.

Насколько это правильно? Правильно и Ротенберг – две противоположные вещи.

И читая мнения наших уважаемых ветеранов хоккея и экспертов о том, что Ротенберг это заслужил, никак кроме как лицемерием я это назвать не могу», - сказал Тютин.

«Ротенберг устроил цирк из хоккея, узурпировал власть, командует тренерами. У игроков нет уважения к нему». Тютин о главе штаба сборной России

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