Ротенберг поздравил отца с 65-летием: «Лучший тренер в моей жизни. Мы прошли трудные 80-е и 90-е, но всегда оставались настоящей семьей»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил отца – владельца «Сочи» Бориса Ротенберга – с днем рождения.

«Сегодня празднует 65-летний юбилей мой отец Борис Ротенберг. Папа! Огромное спасибо за все, что ты мне дал и чему научил.

Благодаря тебе я уже в детстве узнал, что это значит и как это по-настоящему сложно – воспитать спортсмена, ведь ты уже в три года привел меня в борцовский зал.

И спустя столько времени я уверенно могу сказать: лучший тренер в моей жизни – это мой отец.

Мы прошли трудные 80-е и 90-е, переезды, но всегда оставались настоящей семьей.

Сегодня хочу от все души пожелать тебе крепкого здоровья, успехов, благополучия, счастья. Твоя семья всегда рядом. Спасибо и дальше – больше!» – написал Роман Ротенберг в инстаграме.

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