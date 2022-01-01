ФХР о ситуации в Калгари: «Основная претензия авиакомпании – медицинские маски были надеты неправильно»

выступила с заявлением об инциденте, в результате которого молодежную сборную России сняли с авиарейса в Калгари.

«Федерация хоккея России держит под контролем ситуацию с вылетом молодежной сборной России из Канады домой. В настоящий момент куплены обратные билеты, команда уже вылетела в Россию из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте и прибудет Москву вечером 2 января.

ФХР выяснит информацию по случившемуся инциденту, связанному со снятием российской команды с рейса Калгари – Торонто, у канадского авиаперевозчика, Международной федерации хоккея и трех сборных, с которыми российская команда должна была вылететь в Европу.

Основная претензия у перевозчика к представителям российской делегации, из-за которой команду сняли с рейса, – медицинские маски, которые были надеты всеми членами делегации, но, по мнению представителей канадской авиакомпании, надеты неправильно», – говорится в заявлении ФХР.

Ранее сообщалось, что главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве у самолета, а у чешской делегации было пиво.

Сам Зубов в свою очередь отметил, что причиной снятия с рейса стало нарушение режима ношения масок.

Менеджер молодежной сборной Чехии Отакар Черны заявил, что в аэропорту видел российских игроков в баре.