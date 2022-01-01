Овечкин вошел в топ-25 бомбардиров в истории НХЛ (1370 очков), опередив Бьюсика. Среди левых крайних впереди только Робитайл (1394)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:1).
Россиянин вошел в топ-25 лучших бомбардиров в истории лиги с 1370 (754+616) очками в 1230 матчах. Он опередил Джонни Бьюсика, набравшего 1369 (556+813) очков в 1540 играх.
В зачете очков для левых крайних нападающих Овечкин сместил Бьюсика со 2-го места. Теперь впереди остался только Люк Робитайл с 1394 (668+726) очками в 1431 матче.
Овечкин сделал дубль в матче с «Детройтом». До Ягра – 12 голов