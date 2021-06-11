Овечкин забил 752-й гол в НХЛ. До Ягра – 14 шайб, до Гретцки – 142

Капитан забросил шайбу в матче с «Виннипегом» (5:2), поразив на 60-й минуте пустые ворота.

Россиянин забил 752-й гол в регулярных чемпионатах . Он идет на 4-м месте в списке лучших снайперов в истории лиги.

До идущего третьим (766) осталось 14 шайб. Второе место занимает Горди Хоу (801), первое – (894).

Овечкин набрал очки (3+7) в 7-й игре подряд.

Всего в 30 матчах текущего сезона на его счету 47 (22+25) баллов, он разделил лидерство в гонке бомбардиров с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона».

Сегодня Овечкин провел на льду 20:30 – лучший показатель среди нападающих «Кэпиталс» (3:49 – в большинстве, 0:07 – в меньшинстве). Он нанес 8 бросков в створ ворот, завершив матч с полезностью «+1».