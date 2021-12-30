Третьяк об отмене МЧМ: «Сборная России расстроена. Команда была готова к борьбе за самые высокие места»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о досрочном завершении МЧМ-2022 в Канаде из-за коронавируса.

«Конечно, команда расстроена тем, что молодежный чемпионат мира не будет доигран. Сборная России была готова к борьбе за самые высокие места. Тренеры вели большую работу, выводя команду на пик формы к плей-офф.

Хоккеисты проявляли огромную самоотдачу на тренировках, выполняли все указания штаба и были готовы прогрессировать, улучшать игру от матча к матчу, побеждать любого соперника.

Но надо признать, что в нынешней ситуации отмена молодежного чемпионата мира была единственно верным выходом из ситуации. Решение приняла ИИХФ, Россия поддерживает этот шаг. В международном хоккейном сообществе все согласны с тем, что судьба титулов и медалей должна решаться только на льду. И если под угрозой ковида, из-за положительных тестов приходится прямо по ходу чемпионата отменять один матч за другим – очевидно, что титул чемпиона мира не может быть разыгран в таких условиях.

Вариантов продолжать турнир не было. Существуют планы перенести его на июнь. Естественно, что финальное решение по срокам проведения МЧМ-2022 будет принимать международная федерация», – сказал Третьяк.

МЧМ-2022 отменен из-за ковида: даже у главной звезды России – положительный тест. Возможно, турнир проведут летом