Александр Тихонов: «Европа и США продолжают принимать безголовые решения! Я за то, чтобы Игры состоялись! Разговоры об отмене – это все политика»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о возможной отмене Олимпиады в Пекине на фоне новостей о досрочном завершении МЧМ-2022 по хоккею в Канаде.

«Не вижу ни одного правильного решения! Это касается и МОК. Вот недавно был чемпионат России по фигурному катанию. Дворец был забит! Все было хорошо.

А Европа и США продолжают принимать безголовые решения! Надо поблагодарить Китай. А не отменять Игры. Я за то, чтобы Олимпийские игры состоялись! А эти разговоры об отмене... Это все политика!» – сказал Тихонов.

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