Отец Мичкова: «Сделали экспресс-тест – ответ отрицательный. Есть подозрения, что это какая-то провокация»

Андрей Мичков, отец форварда молодежной сборной России Матвея Мичкова, высказался о том, что игрок сдал положительный тест на коронавирус.

«Хотелось, чтобы чемпионат мира приостановили. Люди заболевают, спортивный принцип пропадает.

Как чувствует себя Матвей? Сначала пришел положительный тест на коронавирус. Мы сразу же сделали экспресс-тест – ответ был отрицательным.

Сейчас сделали еще один тест, будем отталкиваться от его результатов. У нас есть подозрения, что это была какая-то провокация. Просто у американцев вчера тоже не у простых людей был выявлен вирус – у капитана и у ключевых игроков сборной», – сказал Мичков.

Агент Мичкова: «Наши врачи делали тесты – все отрицательные. Что за подковерные игры ведет оргкомитет МЧМ?»