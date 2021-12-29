МЧМ-2022. Россия против Словакии, Канада сыграет с Германией, Финляндия – с Чехией

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В Эдмонтоне и Ред-Дире продолжается МЧМ-2022.

Россия сыграет со Словакией, Финляндия – с Чехией, Канада – с Германией. Проведение матча США – Швеция находится под вопросом из-за ухода американской команды на карантин

МЧМ-2022

Групповой этап

Финляндия U-20 – Чехия U-20
Дата проведения
29 декабря, 22.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Словакия U-20 – Россия U-20
Дата проведения
30 декабря, 00.30, «Westerner Park Centrium»
Онлайн матча Видео

 

Канада U-20 – Германия U-20
Дата проведения
30 декабря, 03.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Швеция U-20 – США U-20
Дата проведения
30 декабря, 05.30, «Westerner Park Centrium»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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