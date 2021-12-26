Аскаров – в воротах сборной России в матче против Швеции на МЧМ-2022. Весь топ-6 нападения – из СКА

Стал известен состав молодежной сборной России на матч против команды Швеции в рамках чемпионата мира-2022.
Ярослав Аскаров (Егор Гуськов);
Шакир Мухамадуллин – Никита Смирнов, Семен Демидов – Марат Хуснутдинов – Матвей Мичков;
Кирилл Кирсанов – Никита Новиков, Федор Свечков – Кирилл Танков – Никита Чибриков;
Владимир Грудинин – Кирилл Стеклов, Павел Тютнев – Никита Гуслистов – Александр Пашин;
Егор Савиков, Иван Зинченко – Дмитрий Злодеев – Данила Юров; Василий Пономарев.
Отметим, что шесть нападающих из первых двух звеньев представляют СКА.
Матч начнется в 00:30 по московскому времени.