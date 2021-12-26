Аскаров – в воротах сборной России в матче против Швеции на МЧМ-2022. Весь топ-6 нападения – из СКА

Теги СКА молодежная сборная России молодежная сборная Швеции молодежный чемпионат мира Ярослав Аскаров Шакир Мухамадуллин Марат Хуснутдинов Василий Пономарев Александр Пашин Матвей Мичков Никита Гуслистов Данила Юров Кирилл Кирсанов Никита Чибриков Дмитрий Злодеев Павел Тютнев Никита Новиков Владимир Грудинин Федор Свечков Кирилл Стеклов Егор Савиков Семен Демидов Егор Гуськов Иван Зинченко Никита Смирнов Кирилл Танков Хоккей

Стал известен состав молодежной сборной России на матч против команды Швеции в рамках чемпионата мира-2022.

Ярослав Аскаров (Егор Гуськов);

Шакир Мухамадуллин – Никита Смирнов, Семен Демидов – Марат ХуснутдиновМатвей Мичков;

Кирилл Кирсанов – Никита Новиков, Федор Свечков – Кирилл Танков – Никита Чибриков;

Владимир Грудинин – Кирилл Стеклов, Павел Тютнев – Никита Гуслистов – Александр Пашин;

Егор Савиков, Иван Зинченко – Дмитрий Злодеев – Данила Юров; Василий Пономарев.

Отметим, что шесть нападающих из первых двух звеньев представляют СКА.

Матч начнется в 00:30 по московскому времени.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные