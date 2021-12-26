Аскаров – в воротах сборной России в матче против Швеции на МЧМ-2022. Весь топ-6 нападения – из СКА

Стал известен состав молодежной сборной России на матч против команды Швеции в рамках чемпионата мира-2022.

(Егор Гуськов);

– Никита Смирнов, Семен Демидов – – ;

– Никита Новиков, – Кирилл Танков – ;

Владимир Грудинин – Кирилл Стеклов, Павел Тютнев – – Александр Пашин;

Егор Савиков, Иван Зинченко – Дмитрий Злодеев – Данила Юров; .

Отметим, что шесть нападающих из первых двух звеньев представляют .

Матч начнется в 00:30 по московскому времени.