«Это был последний шанс Овечкина стать олимпийским чемпионом. Думаю, он очень расстроится». Фетисов об ОИ-2022 без НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию о том, что хоккеисты из , скорее всего, не сыграют на Олимпиаде-2022.

«Видно, там не очень хорошая обстановка. От них можно ждать чего угодно.

Думаю, очень расстроится из-за такого решения, это был его последний шанс стать олимпийским чемпионом.

Другие ребята, которые тоже хотели сыграть в Пекине, скорее всего расстроятся.

Но ситуация такая, что выбирать не приходится. Все исходит из эпидемиологической ситуации, но самое важное – здоровье спортсменов.

Надеемся, что окончательное решение будет принято, исходя из этой ситуации, а не из-за каких-то других моментов», – сказал Фетисов.

Овечкин, Малкин и другие звезды, похоже, не едут на Олимпиаду из-за ковида. Что происходит в НХЛ?