«Это был последний шанс Овечкина стать олимпийским чемпионом. Думаю, он очень расстроится». Фетисов об ОИ-2022 без НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что хоккеисты из НХЛ, скорее всего, не сыграют на Олимпиаде-2022.
«Видно, там не очень хорошая обстановка. От них можно ждать чего угодно.
Думаю, Саша Овечкин очень расстроится из-за такого решения, это был его последний шанс стать олимпийским чемпионом.
Другие ребята, которые тоже хотели сыграть в Пекине, скорее всего расстроятся.
Но ситуация такая, что выбирать не приходится. Все исходит из эпидемиологической ситуации, но самое важное – здоровье спортсменов.
Надеемся, что окончательное решение будет принято, исходя из этой ситуации, а не из-за каких-то других моментов», – сказал Фетисов.
Овечкин, Малкин и другие звезды, похоже, не едут на Олимпиаду из-за ковида. Что происходит в НХЛ?